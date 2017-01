Disney XD 20:35 bis 21:00 Trickserie Phineas und Ferb Der Mumienfreund / Der Eintagsfliegenhit USA 2008 Stereo 16:9 HDTV Merken Phineas und Ferb gehen mit ihrem Vater ins Kino, um sich einen Mumienfilm anzusehen. Da sich die beiden allerdings viel mehr für die Mumienausstellung interessieren schleichen sie sich aus dem Kino und suchen diese. Candace ist den beiden auf den Fersen und will sie auf frischer Tat ertappen. Nur hat sie nicht mit der Kaugummiglaskugel gerechnet, die sie kurzfristig in eine Mumie verwandelt.. Das Casting für den nächsten "Super American Pop Teen Idol Star" steht auf dem Programm. Candace macht begeistert mit. Dann erfährt sie jedoch mit wem sie singen darf. Mit der Band von Phineas und Ferb. Phineas und Ferb gehen mit ihrem Vater ins Kino, um sich einen Mumienfilm anzusehen. Da sich die beiden allerdings viel mehr für die Mumienausstellung interessieren schleichen sie sich aus dem Kino und suchen diese. Candace ist den beiden auf den Fersen und will sie auf frischer Tat ertappen. Nur hat sie nicht mit der großen Kaugummiglaskugel gerechnet, die sie kurzfristig in eine Mumie verwandelt. Phineas und Ferb sind also nun unwissentlich hinter der Candacemumie her und wollen sie einfangen. Das Casting für den nächsten "Super American Pop Teen Idol Star" steht auf dem Programm. Da Candace bei dem Casting als hundertste Kandidatin auf der Bühne singen darf, ist sie zuerst überglücklich. Dann erfährt sie jedoch mit wem sie singen darf. Mit der Band von Phineas und Ferb. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Disney's Phineas and Ferb Regie: Dan Povenmire Drehbuch: Dan Povenmire, Jeff Swampy Marsh, Martin Olson, Bobby Gaylor, Jeff "Swampy" Marsh Musik: Danny Jacob Altersempfehlung: ab 6