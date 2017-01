Disney XD 20:15 bis 20:35 Trickserie Phineas und Ferb Fang die Kuh / S'Winter USA 2008 Stereo 16:9 HDTV Merken Phineas und Ferb geniessen ihre Freizeit als Cowboys. Doch als auf mysteriöse Weise alle Kühe ausreissen, sehen die beiden ihre Chance auf ein Abenteuer, schnappen sich ein paar Pferde und versuchen die Kühe wieder einzufangen... Es ist Sommer und es ist heiss. Phineas und Ferb können bei der Hitze kaum denken und haben deshalb auch keine abenteuerlichen Ideen. Zum Glück kommt Ihnen ihr Vater mit einer alten Eismaschine zu Hilfe. Und damit verwandeln sie den Garten in ein Schneeparadies mit warmen Temperaturen... Phineas und Ferb geniessen ihre Freizeit als Cowboys. Doch als auf mysteriöse Weise alle Kühe ausreissen, sehen die beiden ihre Chance auf ein Abenteuer, schnappen sich ein paar Pferde und versuchen die Kühe wieder einzufangen. Candace ist den beiden natürlich schon auf den Fersen und versucht die Zwei auffliegen zu lassen. In der Zwischenzeit ist Perry hinter Doofenschmirtz her, der mit seiner teuflischen Termitenplage versucht alles Holz zu zerkleinern, um sein Aluminium teuer zu verkaufen. Perry kann jedoch Doofenschmirtz und seine Termiten aufhalten und sorgt dabei noch für ein "eingezäuntes" Happy End für Phineas und Ferb. Es ist Sommer und es ist heiss. Phineas und Ferb können bei der Hitze kaum denken, und haben deshalb auch keine abenteuerlichen Ideen. Zum Glück kommt Ihnen ihr Vater mit einer alten Eismaschine zu Hilfe. Und damit verwandeln sie den Garten in ein Schneeparadies mit warmen Temperaturen. Sie nennen es S'Winter. Die perfekte Kombination aus Sommer und Winter. Sogar Candace ist mit leichten Anlaufschwierigkeiten glücklich da sie etwas Zeit mit Jeremy verbringen kann. Leider hält ihre gute Laune nicht allzu lange an. Perry muss sich wieder um Doofenschmirtz kümmern, der es sich zum Ziel gesetzt hat seine Popularität zu steigern, indem er Schokoladenfiguren nach seinem Ebenbild herstellt. Mit dem Schmelzonator will er die ganze Stadt zu Schokolade verarbeiten. Das weiss Perry jedoch erfolgreich zu verhindern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Disney's Phineas and Ferb Regie: Dan Povenmire Drehbuch: Martin Olson, Dan Povenmire, Jeff Swampy Marsh, Bobby Gaylor, Jeff "Swampy" Marsh Musik: Danny Jacob Altersempfehlung: ab 6