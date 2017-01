Disney XD 08:40 bis 09:05 Comedyserie Schreck-Attack Das Tier im Pool USA 2016 Dolby 16:9 HDTV Merken Die frechen Vier legen ein unheimlich aussehendes, alienartiges Tiermodell in eine Swimming-Pool und lassen die Poolreinigerin kommen... Als sie das Monster unter ein paar Blättern entdeckt, rennt sie vor Schreck eine Laterne um! Wie sie wohl reagiert, wenn die Alien-Mama der Kreatur auftaucht? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Cody Veith (Chance) Jillian Shea Spaeder (Bailey) Brandon Severs (Dusty) Bryce Gheisar (Herman) Tobie Windham (Uncle Will) Griffin Kunitz (Brother) Originaltitel: Walk the Prank Regie: Tom Gianas Drehbuch: Adam Small, Trevor Moore Altersempfehlung: ab 12