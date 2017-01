TNT Comedy 09:55 bis 10:20 Comedyserie Keine Gnade für Dad Asche zu Kaffeepulver USA 2002 16:9 Merken Seans und Eddies Cousin Scott ist gestorben. In ihrer Jugend hatte er immer davon gesprochen, dass er sich wünschen würde, dass seine Asche im Wind verstreut wird. Natürlich haben Sean und Eddie das nicht vergessen. Aus diesem Grund beschließen die beiden, Scotts Asche zu stehlen und ihm seinen letzten Wunsch zu erfüllen. Dabei geht allerdings allerhand schief. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Donal Logue (Sean Finnerty) Megyn Price (Claudia Finnerty) Kevin Corrigan (Eddie Finnerty) Richard Riehle (Walt Finnerty) Lynsey Bartilson (Lily Finnerty) Griffin Frazen (Jimmy Finnerty) Jake Burbage (Henry Finnerty) Originaltitel: Grounded for Life Regie: Dennie Gordon Drehbuch: Bill Martin, Mike Schiff, Orit Schwartz Kamera: Thom Marshall, Thomas Marshall Musik: Ween

