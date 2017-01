TNT Comedy 05:35 bis 06:00 Comedyserie The Detour Auf Abwegen USA 2016 16:9 Merken Da es mit dem Flug nicht geklappt hat, muss Familie Parker notgedrungen mit einem Minivan vorliebnehmen, um von Syracuse im US-Bundesstaat New York nach Fort Lauderdale in Florida zu gelangen. Die Autofahrt, die Vater Nate seinen Liebsten gern als Roadtrip ihres Lebens verkaufen würde, mutiert für ihn, seine Frau Robin, die 7-jährige Delilah und deren Zwillingsbruder aber bald zum Höllentrip. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jason Jones (Nate) Natalie Zea (Robin) Ashley Gerasimovich (Delilah) Liam Carroll (Jared) Daniella Pineda (Vanessa) Mary Grill (Federal Agent) Phil Reeves (Gene) Originaltitel: The Detour Regie: Steve Pink Drehbuch: Samantha Bee, Jason Jones Kamera: Joe Kessler Musik: Rob Kolar

