Disney Channel 14:45 bis 15:10 Comedyserie Die Zauberer vom Waverly Place Halloween USA 2009 Stereo 16:9 HDTV Jedes Jahr zu Halloween verwandelt Justin die Substation in ein Geisterhaus. Nur leider macht er es überhaupt nicht gruselig und die Waverly Place Ladenbesitzervereinigung verlangt, dass es gruseliger wird oder sie dürfen künftig kein Geisterhaus mehr auf die Beine stellen. Alex und Harper reisen in die Zauberwelt um echte, schaurige Geister zu besorgen. Doch diese scheinen ein wenig zu gruselig zu sein und die Ladenbesitzervereinigung ist wieder nicht zufrieden. Schauspieler: David DeLuise (Jerry Russo) David Henrie (Justin Russo) Jake T. Austin (Max Russo) Selena Gomez (Alex Russo) Jennifer Stone (Harper Finkle) Maria Canals-Barrera (Theresa Russo) Keith Allan (Wally) Originaltitel: Wizards of Waverly Place Regie: Mark Cendrowski Drehbuch: Todd J. Greenwald Musik: John Adair, Steve Hampton, Ryan Elder