Disney Channel 08:35 bis 08:50 Trickserie Super 4 Folge: 17 Die magischen Wandteppiche F, D 2014 Dolby 16:9 HDTV Merken Als die Super 4 die Burg des Königs erreichen, finden sie sie verwaist. Nicht ein Burgbewohner scheint mehr da zu sein. Im Thronsaal machen sie eine furchtbare Entdeckung. Der König und seine Leute werden in einem Wandteppich gefangen gehalten. Zeitgleich will der Schwarze Baron die menschenleere Burg einnehmen. Können unsere vier Freunde die Burgbewohner rechtzeitig befreien, um die Burg zu verteidigen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Super 4