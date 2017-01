Disney Channel 17:50 bis 18:15 Trickserie Phineas und Ferb Alles Gute, Mom! / Die Reise zum Mittelpunkt von Candace USA 2008 Stereo 16:9 HDTV Merken Phineas und Ferb planen, ihrer Mutter das tollste Geburtstagsgeschenk aller Zeiten zu machen. Candace fühlt sich ausgegrenzt und ausgebootet... Isabellas Hund hat all ihre Medaillen gefressen. Phineas und Ferb bauen ein U-Boot und schrumpfen sich samt des Gefährts, um durch den Hund reisen zu können und die Zwischenmahlzeit entfernen zu können. Leider landen sie jedoch versehentlich in Candace... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Disney's Phineas and Ferb Regie: Dan Povenmire Drehbuch: Zac Moncrief, Martin Olson, Ken Osborne, Aliki Theofilopoulos, Bobby Gaylor, Roberson Kim, Robert F Musik: Danny Jacob