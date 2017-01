Disney Channel 10:10 bis 10:40 Trickserie Die 7Z Niesalarm / Die diebische Elster und der Diamant USA 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken (a) In Jollywood steht das jährliche Jollybeerenkuchenfest an, auch die 7 Zwerge helfen eifrig beim Pflücken der Beeren. Die Düsterlichs hecken mal wieder einen fiesen Plan aus. Für ihren Zaubertrank fehlen nur noch die Barthaare von Brummbär. (b) Der Ergötzliche Diamant der Königin ist verschwunden und die 7 Zwerge sollen ihn finden. Nach großen Verwechslungen zwischen Elstern, Dieben und Vögeln stellt sich heraus, dass Sir Jauleviel den Diamant für einen Ball gehalten hat und ihn unter Lord Steifgesäßes Bett versteckt hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The 7D Regie: Alfred Gimeno, Jeff Gordon

