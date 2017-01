SAT.1 Gold 01:25 bis 02:10 Krimiserie Diagnose: Mord Die Anstiftung USA 2000 Merken Die junge Krankenschwester Stacey stiftet ihren Liebhaber Ray zum Mord an ihrem Ehemann Derek an, der sie schwer misshandelt. Bald sind Mark und Steve Sloan überzeugt davon, dass Ray der Mörder ist und Stacey ihn zu der Tat überredet hat. Doch sie können keinerlei Beweis dafür erbringen. Schließlich bringt Mark Rays platonische Freundin Carla dazu, mit der Polizei zusammenzuarbeiten. Mit Hilfe eines Tricks kann Ray schließlich zu einem Geständnis bewegt werden ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dick Van Dyke (Dr. Mark Sloan) Barry Van Dyke (Lt. Steve Sloan) Victoria Rowell (Amanda) Charlie Schlatter (Dr. Jesse Travis) Lisa Thornhill (Stacey) Tony Carreiro (Mr. Santucci) Chad Michael Murray (Ray Santucci) Originaltitel: Diagnosis Murder Regie: Victor Lobl Drehbuch: Joel Steiger Kamera: Frank Thackery Musik: David Lawrence, Dick DeBenedictis