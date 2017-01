SAT.1 Gold 23:55 bis 00:45 Krimiserie Mord ist ihr Hobby Diamentenfieber USA 1994 Merken Jessica Fletcher bekommt den Empfang sämtlicher Pay-TV-Programme geschenkt. Auch wenn sie von diesem Präsent zunächst wenig begeistert ist, nutzt sie das Programmangebot schließlich doch. Dabei stößt sie auf eine amateurhaft gemachte Sendung, in der ein Mord verübt wird. Da Jessica das Gesehene ein wenig zu realistisch erscheint, forscht sie nach. Gemeinsam mit Lieutenant Giordano kommt sie einem Mordfall auf die Spur ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Angela Lansbury (Jessica Fletcher) John Capodice (Lt. Giordano) Dan Ferro (Roy Phipps) Charles Hallahan (Barry Noble) Gary Hershberger (Rob MacKenzie) Aaron Lustig (Augie Blumbacher) Don Yesso (Leo Kositchek) Originaltitel: Murder, She Wrote Regie: Walter Grauman Drehbuch: Jerrold L. Ludwig Kamera: Ron Vargas Musik: Peter Myers Altersempfehlung: ab 6