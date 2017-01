SAT.1 Gold 20:45 bis 21:15 Comedyserie Bezaubernde Jeannie Der Gebrauchtwagenhändler USA 1968 2017-01-09 12:55 Merken Als Tony eines Morgens seine Jeannie um Starthilfe für seinen Wagen bittet, landet das geliebte Auto am Laternenpfahl. Zwar ist es nur leicht beschädigt, doch Tony bringt es zum Gebrauchtwagenhändler. Leider handelt es sich bei diesem Mann um den verschlagenen Mr. Tucker, der Tony den Wagen für einen Spottpreis abkauft, um ihn dann viel zu teuer wieder anzubieten. Doch bei Jeannie kommt er damit nicht durch: Schon bald bereut Mr. Tucker seine Geschäftsmethoden bitter ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Barbara Eden (Jeannie) Larry Hagman (Anthony "Tony" Nelson) Bill Daily (Roger Healey) Hayden Rorke (Dr. Alfred Bellows) Emmaline Henry (Amanda Bellows) Carl Ballantine (Carl Tucker) Henry Beckman (Polizist) Originaltitel: I Dream of Jeannie Regie: Hal Cooper Drehbuch: James Henerson Kamera: Lothrop Worth Musik: Hugo Montenegro