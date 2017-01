SAT.1 Gold 20:15 bis 20:45 Comedyserie Bezaubernde Jeannie Abdullah USA 1968 2017-01-09 12:35 Merken Tony ist zu Tode erschrocken, als er eines Tages Jeannie ohne Vorwarnung mit einem Baby auf dem Arm erblickt. Doch er kann beruhigt werden: Der Kleine ist Jeannies Neffe Abdullah, auf den sie ab und zu aufpassen muss. Als sie ihren Bruder bei seinen Geschäften in Bagdad vertreten soll, lässt sie Abdullah bei Tony, der den Kleinen wiederum an Roger weiterreicht, als er keine Zeit für ihn hat. Das Baby bringt Roger jede Menge Ärger ein - und zwar mit seiner Verlobten ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Barbara Eden (Jeannie) Larry Hagman (Capt. Tony Nelson) Hayden Rorke (Dr. Alfred Bellows) Bill Daily (Capt. Roger Healey) Jack Riley (Frank) Margie Hall (Maternity Nurse) Shyrl Formberg (Sally) Originaltitel: I Dream of Jeannie Regie: Claudio Guzmán Drehbuch: Marty Roth, Sidney Sheldon Kamera: Lothrop B. Worth Musik: Ken Harrison, Hugo Montenegro