SAT.1 Gold 19:20 bis 20:15 Krimiserie Mord ist ihr Hobby Was geschah mit Sam und Terry? USA 1994 2017-01-09 11:50 Merken Die Vorbereitungen zu einem Galadinner von Jessicas Club sind im vollen Gange, als der örtliche Frisör Sam Bryce in Jessicas Garage durch einen Stromschlag getötet wird. Sheriff Metzger hat schnell eine Theorie, wie und von wem Sam ermordet wurde. Als Hauptverdächtige gilt Terry Deauville, eine Lehrerin, von der sich Sam vor Kurzem getrennt hat. Doch dann wird auch Terry tot aufgefunden, und Jessica zweifelt an Sheriff Metzgers Theorie, sie hätte Selbstmord begangen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Angela Lansbury (Jessica Fletcher) Thomas Callaway (Sam Bryce) Lise Cutter (Terry Deauville) William Windom (Dr. Seth Hazlett) Ron Masak (Sheriff Mort Metzger) Bibi Besch (Imogene Shaughnessy) Ben Browder (Ollie Rudman) Originaltitel: Murder, She Wrote Regie: Anthony Pullen Shaw Drehbuch: Bruce Lansbury Kamera: Ron Vargas Musik: Bruce Babcock Altersempfehlung: ab 6