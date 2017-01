SAT.1 Gold 16:05 bis 16:55 Krimiserie Agentin mit Herz Amandas erster Einsatz USA 1983 Merken Ein wildfremder Mann übergibt der geschiedenen Hausfrau und Mutter Amanda King ein unscheinbares Päckchen, das ihr Leben verändern wird. Der Fremde ist der Agent Lee Stetson, der vom russischen Geheimdienst KGB gejagt wird. Amanda verschickt das Päckchen, das brisante Informationen enthält, an einen sicheren Ort. Sie ahnt nicht, was sie dadurch auslöst: Denn nun bricht eine allgemeine Jagd auf das Päckchen los, bei der Amanda überraschende Fähigkeiten entwickelt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kate Jackson (Amanda King) Bruce Boxleitner (Lee Stetson) Beverly Garland (Dotty West) Mel Stewart (Billy Melrose) Martha Smith (Francine Desmond) Greg Morton (Jamie King) Paul Stout (Phillip King) Originaltitel: Scarecrow and Mrs. King Regie: Rod Holcomb Drehbuch: Eugenie Ross-Leming, Brad Buckner Kamera: Michael D. Margulies Musik: Arthur B. Rubinstein Altersempfehlung: ab 12