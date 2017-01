SAT.1 Gold 12:45 bis 13:35 Familiensaga Die Waltons Die einsame Hütte USA 1973 Merken John-Boy hat beschlossen, seine Geschichten der örtlichen Zeitung vorzulegen. Zu Hause findet er jedoch keine Ruhe zum Schreiben, und so kommt er auf die Idee, sich für ein paar Tage in einer abgelegenen Hütte einzuquartieren. Wie überrascht ist er jedoch, als er dort bereits einen Bewohner vorfindet: Seine ehemalige Mitschülerin Sarah Jane Simmons, deren Liebeserklärung er einst nicht ernst genommen hatte, liegt mit Fieber in dem Unterschlupf - sie ist schwanger ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Richard Thomas (John-Boy Walton) Ralph Waite (John Walton, Sr.) Michael Learned (Olivia Walton) Ellen Corby (Esther Walton) Will Geer (The Grandfather) Judy Norton (Mary Ellen Walton) Jon Walmsley (Jason Walton) Originaltitel: The Waltons Regie: Jack Shea Drehbuch: Joanna Lee, Earl Hamner jr. Kamera: Russell Metty Musik: Arthur Morton