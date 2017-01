SAT.1 Gold 09:40 bis 10:25 Serien Bonanza Die Messingschatulle USA 1965 Merken 1. Staffel, Folge 12: Der Spanier Don José prahlt gerne mit seiner feinen Herkunft und seinen Besitztümern. In Virginia City spottet man deshalb über den Maulhelden. Doch Don Josés Neffe erbringt den Nachweis, dass der alte Kauz der rechtmäßige Besitzer der Ponderosa ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lorne Greene (Ben Cartwright) Dan Blocker (Eric 'Hoss' Cartwright) Michael Landon (Joseph 'Little Joe' Cartwright) Michael Dante (Miguel Ortega) Ramon Novarro (Jose Ortega) Adam Williams (Mueller) Sydney Smith (Ira Minton) Originaltitel: Bonanza Regie: William F. Claxton Drehbuch: Paul Schneider Kamera: Haskell Boggs Musik: David Rose

