NDR 20:15 bis 21:45 Komödie Das bisschen Haushalt D 2003 Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Jahrelang hat die junge Hausfrau Irina ihrem Mann Reinhard für seine Managerkarriere den Rücken gestärkt. Ihre eigenen Ziele als Journalistin und auch die Familienpläne sind dabei in den Hintergrund getreten. Nach etlichen berufsbedingten Umzügen wollen die beiden nun endlich in einer lichtdurchfluteten Münchner Traumwohnung neu anfangen. Doch daraus wird nichts. Reinhard muss für drei Monate nach New York, derweil zu Hause das Chaos über Irina hereinbricht. Als die Bank keinen Pfennig mehr herausrückt und die unbezahlten Rechnungen sich türmen, findet Irina heraus, dass ihr Mann sich finanziell übernommen hat und obendrein ziemlich sorglos mit dem Schuldenberg umgeht. Alarmiert bemüht Irina sich um einen Job, doch der Arbeitsmarkt wartet nicht gerade auf eine 32-jährige Hausfrau ohne Qualifikation. Ohne Qualifikation? Von wegen! Als Irina ihrer gestressten Freundin Conny den Abend rettet, indem sie ein asiatisches Menü zaubert und nebenher auch noch deren lebhafte Kinder bändigt, entsteht die perfekte Geschäftsidee: Irina gründet eine Haushaltsmanagement-Agentur für berufstätige Frauen und stößt damit in eine Marktlücke. Auch privat tut sich einiges: Gegen ihren Willen verliebt sie sich in ihren alten Schulfreund Frank und muntert auch dessen einsamen Vater auf. Als Reinhard früher als erwartet aus den USA zurückkehrt und seine Wohnung in ein Großraumbüro verwandelt vorfindet, gibt es einigen Erklärungsbedarf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Valerie Niehaus (Irina) Gedeon Burkhard (Reinhard) Tim Bergmann (Frank) Peter Sodann (Bertram) Billie Zöckler (Jassna) Anaid Iplicjian (Emma Krämer) Susanne Schäfer (Conny) Originaltitel: Das bisschen Haushalt Regie: Sharon von Wietersheim Drehbuch: Sharon von Wietersheim Kamera: Nathalie Wiedemann Musik: Jörg Sieber Altersempfehlung: ab 6