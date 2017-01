NDR 17:30 bis 18:00 Dokumentation Schrott oder Schätzchen Unterwegs mit den Antik-Jägern D 2016 2017-01-09 02:00 16:9 Live TV Merken Der Antiquitätenhändler Günther Lamers ist ein ruheloser Geist. Nur ungern steht er in seinem Ladengeschäft in der Altstadt von Hannover. Seine Leidenschaft gilt dem Jagen und Sammeln von antiken Gegenständen. Günthers Lamers' Revier sind vor allem Häuser und Villen mit hochwertigen Nachlässen, die er komplett erwirbt. Täglich treibt ihn die Leidenschaft, irgendwann den ganz großen Schatz zu heben. Möbel- oder Schmuckstück, Glas oder Porzellan, Münze oder Büste, Ölschinken oder Aquarell: Das Fachwissen von Günther Lamers ist enorm. Er kann bei fast jeder Antiquität den Wert beziffern und die Herkunft benennen. Auf dem schmalen Grad zwischen Kitsch und Kunst unterstützt ihn sein Schulfreund Rudi. Optisch wie charakterlich das Gegenteil von Günther Lamers: kompakt und geerdet, ein Mann fürs Grobe, aber mit dem Herz am rechten Fleck. Im Verkauf helfen die Günthers Töchter Lara und Greta. Genau wie ihr Vater sind sie von Kindesbeinen an in das Geschäft hineingewachsen. Außerdem muss der Papa täglich mit Pizza und einem frischen Hemd versorgt werden. Zusätzliche Hilfe im Laden erhält Günther durch seinen langjährigen Freund Klaus. Der Rentner ist privater Sammler und ebenfalls ein Antikprofi erstens Ranges. Als Persönlichkeit so skurril wie liebenswert. Im Leben von Günther Lamers gleicht kein Tag dem anderen: In der ersten Folge von "Schrott oder Schätzchen" kauft er unter anderem den Nachlass eines Sammlers von Tierpräparaten. Und der Besitzer eines Oldtimers stellt ihn vor eine fast unlösbare Aufgabe. Die Sendung "Schrott oder Schätzchen. Unterwegs mit den Antik-Jägern" begleitet das kleine Team um Günther Lamers quer durch Norddeutschland auf der spannenden Jagd nach immer neuen (alten) Schätzchen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Schrott oder Schätzchen Regie: Julia Schimon/Tanja Wienberg