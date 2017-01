NDR 11:30 bis 12:15 Dokumentation 1913 - Der letzte Tanz des Kaisers Deutschland vor dem großen Krieg D 2012 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Berlin im Mai 1913. Kaiser Wilhelm II. inszeniert eine beispiellose Jubelfeier: die Hochzeit seiner einzigen Tochter Prinzessin Viktoria Luise mit dem Welfenprinzen Ernst August von Hannover. Der Kaiser ruft, und der europäische Hochadel kommt; sogar seine Cousins, König George V. von England und der russische Zar Nikolai II. Die drei mächtigsten Monarchen der Welt sind nach Kaiser Wilhelms Überzeugung Garanten für Sicherheit und Frieden in Europa. Das Berliner Stadtschloss wird zur Bühne eines ebenso prunkvollen wie extravaganten Heiratsspektakels. Doch hinter der glänzenden Festfassade gehen Risse durch das Fundament der Alten Welt. Die Regierungen erwarten einen großen Krieg und überbieten sich im Rüstungswettlauf. In den Industriestädten drängen ausgebeutete Arbeitermassen aus ihren Elendsquartieren auf die Straßen. Terroristen zielen mit blutigen Attentaten auf das Leben von Monarchen. Ein einziger Vorfall während der Feierlichkeiten könnte Europa in die Katastrophe stürzen. Für den Berliner Polizeichef von Jagow und Oberhofmarschall zu Eulenburg ist die Hochzeit ein organisatorischer Albtraum. Aber für Wilhelm II. sind Schauspiel und Selbstdarstellung wesentlicher Teil seiner Politik. Das grandiose Vermählungstheater im Preußenstil ist ein Tanz auf dem Vulkan, bis hin zum skurrilsten aller Hochzeitsrituale, dem mittelalterlichen "Fackeltanz". Ein Jahr später stürzt Europa in den Abgrund des Ersten Weltkriegs, der Wilhelm und Nikolai Krone und Reich kosten wird. Und 30 Jahre nach Kriegsende wird das Stadtschloss restlos zerstört. Diese Produktion ist ein dokumentarischer Animationsfilm in der Form der "Graphic Documentary", einer aufwändig entwickelten Kombination aus szenischem Spiel und Animation mit bisher nicht gezeigten Archivbildern aus der Zeit des Kaiserreichs. Ein sensationeller Fund aus Rostock ergänzt die innovative Darstellung: die stereoskopischen Farbbilder der erst jetzt wiederentdeckten "Kaiserpanoramen" aus der Sammlung des vergessenen Fotopioniers August Fuhrmann. Seine Innenansichten der prunkvollen Räumlichkeiten des Berliner Stadtschlosses werden in diesem Film zum ersten Mal gezeigt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: 1913 - Der letzte Tanz des Kaisers Regie: Florian Huber/Henning Holsten/Daniel Schönpflug