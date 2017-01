KI.KA 20:10 bis 21:00 Jugendserie Trio - Cyber-Gold Ramruns Versteck / Falsches Spiel N 2014-2015 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Ramruns Versteck: Simon wird zum heldenhaften Stuntman, um den CX vor der Müllpresse zu retten. Nora versteckt den Computer daraufhin in ihrer Unterwäsche-Schublade. Dort findet ihn Besten, der ihn ausgerechnet an Ramruns Komplizen Roger Haugen von der Cyber-Defense übergibt. Jetzt stehen die Kinder wieder ganz am Anfang und Ramrun kann ihren teuflischen Plan weiter verfolgen. TRIO findet unterdessen Ramruns Hauptquartier in Skjåk. Nora und Simon brechen dort ein, um den CX wieder zu bekommen. Aber plötzlich lösen sie den Alarm aus und die Wohnung füllt sich mit Betäubungsgas. Als die beiden Kinder fliehen wollen, kommt auch noch Ramrun zurück ins Haus. Wird sie TRIO entdecken? Falsches Spiel: In einem Club für amerikanische Autos AMCAR in Skjåk wurden Autos demoliert. Weil Robin, der Bruder von Nora, in der Nähe gesehen wurde, fällt der Verdacht auf ihn, obwohl er alle Schuld von sich weist. Simon und Nora können sich währenddessen wie durch ein Wunder unbeschadet aus Ramruns Haus mit dem CX Computer davonschleichen. Sie berichten Besten von Ramruns Machenschaften und dieser verspricht, sich die Sache mal genauer ansehen. Ramruns Komplize Roger Haugen erzählt dem Polizeichef jedoch, er und die Kinder sollen sich aus der Sache raushalten, da es sich um eine geheime Staatsoperation handele. Nora und Simon versuchen erst einmal die Unschuld von Noras Bruder zu beweisen und entdecken Blutspuren auf dem frisch gewaschenen Auto, das beschädigt wurde. Nora ist überzeugt, dass ihr Bruder nichts mit der Sache zu tun hat. Gleichzeitig findet TRIO die wahre Identität Ramruns heraus. Doch nun geht die Hackerin zum Angriff über? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: TRIO: Odins Gull Regie: Margret Bergheim Drehbuch: Morten Hovland, Trond Morten Venaasen Musik: Sindre Hotvedt, Stein Berge Svendsen Altersempfehlung: ab 6