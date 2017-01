KI.KA 10:05 bis 10:20 Dokumentation OLI's Wilde Welt - In Afrika Schwein gehabt D 2014 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Schwein gehabt: OLI beweißt seine Fähigkeit als Warzenschweingehege-Architekt. Es ist nämlich ein Neuzugang im Anmarsch. Aber obwohl das neue Zuhause perfekt geworden ist, will das Warzenschwein einfach nicht fressen. Irgendwas scheint ihm zu fehlen. OLI glaubt, daß ihm die Gesellschaft seiner Artgenossen fehlt. Aber wie kriegt man so einfach eine ganze Warzenschweinfamilie zusammen? Der Verwandlungskünstler OLI versucht sein Glück mit aufgeklebten Warzen und braunem Umhang. Aber kann das funktionieren? OLI als Warzenschwein? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: OLI's Wilde Welt - In Afrika Regie: Tim Hübschle Drehbuch: Oliver Neitzel Musik: Alexander Krieg

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:00 bis 14:04

Seit 199 Min. Universum

Dokumentation

3sat 09:45 bis 10:30

Seit 34 Min. Bibi und Tina

Trickserie

ZDF 09:55 bis 10:20

Seit 24 Min. Unforgettable

Krimiserie

kabel eins 09:55 bis 10:50

Seit 24 Min.