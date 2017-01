KI.KA 08:35 bis 09:00 Trickserie Tauch, Timmy, Tauch! Nicht verraten! / Seemonster vom Mars USA, GB, AUS, D 2005-2007 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Nicht verraten!: Timmy ist genervt, dass Bess immer Recht zu haben scheint. Als UMA einen Bolzen verloren hat, bittet sie ihn und Bess, den Bolzen zu finden. Timmy vermutet ihn an der Strandbucht, aber Bess sagt, dass er dort wegen der vielen Sandbänke nicht alleine hintauchen soll. Timmy ist nur noch mehr genervt, dass Bess immer alles zu wissen meint, und schwimmt los. Doch kaum ist er dort angekommen, läuft er tatsächlich auf einer Sandbank auf und kann sich nicht mehr bewegen. Skid, Roberta und Suzie wollen ihm helfen. Doch die Rettungsaktion gestaltet sich schwierig, denn Timmy möchte unter keinen Umständen, dass Bess erfährt, dass sie wieder mal Recht hatte. Wird Timmy sich, von Bess unbemerkt, aus dieser Lage befreien können? Seemonster vom Mars: Nachdem Timmy und Bess einen Quastenflosser verfolgt haben, sind sie ganz verdreckt. Shanty säubert die beiden im Hafen und erzählt ihnen eine abenteuerliche Theorie: Vor langer Zeit sei ein Meteorit auf dem Mars eingeschlagen und habe das ganze Marswasser durchs Weltall zur Erde gefegt. Mit ihm seien auch Meereswesen vom Mars auf die Erde gespült worden und würden nun in den Ozeanen leben. Kurz darauf halten Timmy und Bess einen Affen, den Taucher Tom für ein paar Tage zur Pflege bei sich aufgenommen hat, für ein solches Wesen vom Mars. Erst jagt es ihnen einen gehörigen Schrecken ein. Weil sie aber Forschungs-U-Boote sind, beschließen sie, den kleinen "Außerirdischen" gemeinsam mit UMA einzufangen. Wird sich ihr Irrtum aufklären? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Dive Olly Dive! Regie: Bob Doucette, Jane Schneider, Garry Hurst Drehbuch: Melanie Alexander, Simon Hopkinson, Susan Oliver, Gina Roncoli, Dan Wicksman, Gibson Nolte Musik: Ceiri Torjussen