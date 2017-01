KI.KA 07:15 bis 07:35 Kinderserie Kleiner Roter Traktor Die Superdetektive / Oben auf dem Dach GB 2003-2006 Stereo Live TV Merken Die Superdetektive: Beinahe wäre heute ein Unfall auf der sonst so ruhigen Landstrasse passiert. Beteiligt waren Stumpi, Walter und Herr Junker. Doch Jan, Emma und Max bekommen von jedem der drei eine andere Version des Vorfalls geschildert. Wie war es denn nun wirklich? Jan und seine kleinen Freunde finden dies mit mühsamer Detektivarbeit heraus. Für Stumpi, Walter und Herr Junker ist das Ergebnis allerdings nicht gerade rühmlich. Zum Glück ist alles noch mal gut gegangen! Oben auf dem Dach: Bei Jan wurde am Vorabend eine rauschende Party gefeiert. Am nächsten Tag sind einige seiner Freunde sehr müde und nicht gerade in Höchstform. Besonders der Besitzer der Werkstatt, Walter, und Stumpi sind recht unkonzentriert, was schon bald dazu führt, dass beide unter eigenartigen Umständen auf verschiedenen Dächern festsitzen. Aber es gibt ja noch Jan und den kleinen roten Traktor, denen auch in den schlimmsten Situationen eine passende Lösung einfällt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Little Red Tractor Regie: Russell Haigh, Dave Scanlon Drehbuch: Jimmy Hibbert, Keith Littler, Russel Haigh, James Mason Musik: Michael Cross, Stan Callimore