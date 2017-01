SAT.1 Emotions 23:30 bis 00:00 Comedyserie Maddin in Love D 2008 Merken Maddin gibt nicht auf und verabredet sich mit Isabells Freundin Susanne. Das Abendessen bei seinem Stammitaliener endet aber eher unromantisch, da plötzlich Maddins Handy mit einem ungewöhnlichen Klingelton in seiner Jackentasche ertönt. Man hört eine Frau lustvoll stöhnen, Susanne verlässt angewidert die Pizzeria. Maddin ist ratlos, denn er hat sich diesen Klingelton gar nicht aufs Handy geladen. Was er nicht ahnt: Dahinter steckt sein Tierpfleger-Kollege Sascha, der vom Bauunternehmer Hansen beauftragt wurde, Maddins Dates und damit das Millionenerbe zu sabotieren. Denn nur dieses Erbe könnte den Tierpark Altberlebach noch vor der Zwangsversteigerung retten. So gesehen macht der ahnungslose Maddin "den Bock zum Gärtner", als er nun ausgerechnet mit Sascha durch die Clubs zieht, um Frauen kennenzulernen. Logisch, dass diese "Aufreißtipps" zu nichts führen, ganz im Gegensatz zu einem Besuch beim "Speed Dating". Dort geht es zwar für den behäbigen Tierpfleger viel zu schnell zu, aber dafür erlebt er eine tolle Überraschung ... In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Martin Schneider (Maddin) Nike Fuhrmann (Isabell Herold) Doreen Nixdorf (Susanne) Sönke Möhring (Sascha) Timo Dierkes (Lars Hansen) Originaltitel: Maddin in Love Regie: DanielDrechsel-Grau, Michael Karen Drehbuch: Oliver Welke