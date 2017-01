SAT.1 Emotions 16:00 bis 16:45 Telenovela Lena - Liebe meines Lebens Folge: 96 D 2010 16:9 HDTV Merken Rafael ist sicher, dass Vanessa ihn mit Tony betrügt. Er fährt zu Tony, um Vanessa zur Rede zu stellen. Diese gerät in Erklärungsnot. Dank Felicitas' Brief kommen David und Lena wieder zusammen. Auch Conny und Tom schaffen es, wieder zueinanderzufinden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jessica Ginkel (Lena Sander) Max Alberti (David von Arensberg) Johanna Liebeneiner (Amelie Gräfin von Arensberg) Kostas Sommer (Tony Weiss) Janina Flieger (Vanessa Meyer) Urs Remond (Rafael Graf von Arensberg) Jenny Jürgens (Pia Sander) Originaltitel: Lena - Liebe meines Lebens Regie: Michaela Zschiechow Drehbuch: Günter Overmann Kamera: Pascal Mundt, Martin Meyer Musik: Curt Cress, Chris Weller, Manuel Mayer