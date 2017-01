SAT.1 Emotions 13:40 bis 15:15 Krimi Der Bulle von Tölz: Schlusspfiff D 2001 20 40 60 80 100 Merken Fußballfieber: Im Lokal-Derby treten die Rivalen DJK und VfR gegeneinander an. Präsident des DJK ist Gustl Brunner, der den Vereins-Sportplatz verkommen ließ und Spielschulden hat. Brunners Mannschaft verliert - und er liegt am Tag danach erdrosselt auf dem Platz ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ottfried Fischer (Kommissar Benno Berghamme) Ruth Drexel (Resi Berghammer) Felix Eitner (Phillipp Naderer) Gerd Anthoff (Toni Ramboldt) Michael Lerchenberg (Prälat Hinter) Udo Thomer (Pfeiffer) Wolfram Berger (Manfred Rupprecht) Originaltitel: Der Bulle von Tölz Regie: Nikolaus Leytner Drehbuch: Peter Ertel Kamera: Hermann Dunzendorfer Musik: Ulli Kümpfel Altersempfehlung: ab 6