David und Britt sind seit zwanzig Jahren glücklich verheiratet und haben zwei Kinder. Als Britt ohne ihre Familie nach Amsterdam fährt, bucht David einen Urlaub in einem heißen Single-Club auf Mallorca. Während sich David mehr oder minder erfolglos abmüht, verliebt sich Britt in den attraktiven Amsterdamer Fotografen Alex. Inzwischen ist David reumütig nach Hause zurückgekehrt - zu Britt, der Frau seines Lebens. Doch die hat eine leidenschaftliche Affäre mit Alex begonnen. In Google-Kalender eintragen