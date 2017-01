Hessen 05:20 bis 05:50 Reportage Hessen-Check Wie wir wohnen Hessen-Check (1/2): D 2016 2017-01-12 04:25 Live TV Merken Hessen wird siebzig Jahre alt und kann stolz sein auf das, was es geleistet hat. Hessen ist von gut 4,3 Millionen Einwohnern 1950 auf über sechs Millionen Menschen angewachsen und gehört zu den wirtschaftsstärksten Bundesländern. Doch wo stehen wir im Moment? Was heißt dieses Wachstum für den Wohnungsmarkt? Wie wohnen wir eigentlich? Mancherorts ist der Wohnraum knapp und zu teuer, andernorts will keiner mehr in die leer stehenden Wohnungen und Häuser einziehen. Viel Kreativität und Enthusiasmus sind da gefordert, neue Konzepte und Ideen. Rebecca Rühl ist für den "Hessenreporter" unterwegs durch Hessen und schaut im "Hessen-Check" genauer hin. (Der 2. Teil folgt am 14. Januar.) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Hessen-Reporter Regie: Ilyas Meç

