Hessen 02:30 bis 04:10 Drama Der veruntreute Himmel D 1958 Untertitel Live TV 20 40 60 80 100 Merken Die Köchin Teta Linek ist eine streng religiöse Frau - ihr Glaube geht sogar so weit, dass sie schon zu Lebzeiten alles dafür tut, sich einen Platz im Paradies zu sichern. Dieses Ziel glaubt sie zu erreichen, indem sie ihrem Neffen die Priesterausbildung ermöglicht und ihn über viele Jahre hinweg finanziell unterstützt. Erst als sie bereits alt und gebrechlich ist, erfährt sie, dass der Neffe sie über all die Jahre betrogen und belogen hat. In ihrer Verzweiflung tritt Teta eine Pilgerreise nach Rom an. - Die beliebte Volksschauspielerin Annie Rosar beeindruckt in Ernst Marischkas Franz-Werfel-Verfilmung "Der veruntreute Himmel" als religiöse Frau, die versucht, sich einen Platz im Himmel zu erkaufen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Annie Rosar (Teta Linek) Hans Holt (Kaplan Seydel) Viktor de Kowa (Theo) Vilma Degischer (Livia Argan) Kai Fischer (Mascha) Rudolf Vogel (Reiseleiter Kompert) Kurt Meisel (Mojmir) Originaltitel: Der veruntreute Himmel Regie: Ernst Marischka Drehbuch: Ernst Marischka Kamera: Bruno Mondi Musik: Anton Profes Altersempfehlung: ab 6

