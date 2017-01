Hessen 23:10 bis 00:00 Krimiserie Die Kommissarin Jugendsünden D 1994 2017-01-07 01:45 Untertitel Merken Der Bäckergeselle Ufuk Ekal wird erschlagen aufgefunden. Hauptverdächtige sind die Mitglieder der Jugendgang "Tigerfäuste", die schon öfter randalierend aufgefallen sind. Der Anführer Jan Brick macht sich auch gleich verdächtig. Kommissarin Lea Sommer ermittelt aber auch im privaten Umfeld des Toten und erfährt, dass er ein Verhältnis mit Iris, der Tochter des Bäckermeisters Spoden, hatte - eine Verbindung, die dem Bruder von Iris nicht passte. Um den Fall zu lösen, schickt Lea Sommer ihren Kollegen Kommissar Nick Siegel undercover in das Boxstudio, in dem sich die Jugendlichen regelmäßig treffen. Dort liegt dann auch die Lösung des Falles. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hannelore Elsner (Lea Sommer) Til Schweiger (Nick Siegel) Julia Brendler (Iris Spoden) Benno Fürmann (Jan Brick) Karlheinz Lemken (Henning Burre) Heinrich Schmieder (Georg Spoden) Bernd Tauber (Herr Spoden) Originaltitel: Die Kommissarin Regie: Erwin Keusch Drehbuch: Wolfgang Hesse Kamera: Dietmar Koelzer Musik: Andreas Köbner