Hessen 10:15 bis 12:15 Talkshow NDR Talk Show D 2017 Live TV Merken In der 786. Ausgabe der "NDR Talk Show" erwarten Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt folgende Gäste: Jürgen Tarrach, Schauspieler Er gehört zu den besten und wandlungsfähigsten Schauspielern in Deutschland. Egal ob Kino, Fernsehen oder Theaterbühne: Jürgen Tarrach beherrscht die Figurenpalette vom biederen, kleinen Beamten über den coolen Drogenfahnder bis zum zerrissenen Homosexuellen. Deshalb ist er in Komödien genauso zu sehen wie im Krimi oder in Gesellschaftsdramen wie "Die Affäre Semmeling", "Der Vorleser" oder "Mogadischu". Jetzt spielt er in dem historischen Zweiteiler rund um die Geschichte des legendären Wiener Luxushotels Sacher mit Verve einen ungarischen Grafen. Tarrach selbst lebte längere Zeit in Wien, wo er am renommierten Max Reinhardt Seminar seine Schauspielausbildung absolvierte. Was er in dieser Zeit über die Wiener Eigenarten lernte, das erzählt er in der "NDR Talk Show". Maria Höfl-Riesch, Sportlerin Sie gehörte als Ski-Allrounderin zur absoluten Weltelite. Auszeichnungen und Titel pflastern ihren Karriereweg: Allein dreimal holte sie bei den Olympischen Spielen Gold, bevor sie sich 2014 entschied, aus den Profisport auszusteigen. Doch auch mit dem Karriereende ist sie sportlich nicht weniger aktiv. Ohne Sport hält es die Weltmeisterin nur wenige Tage aus. Jetzt meldet sich die Athletin, die 1984 in Garmisch-Partenkirchen geboren wurde, mit einem einzigartigen von ihr selbst entwickelten Sportprogramm zurück, das Schule machen wird. Passend zur Winterzeit schwärmt Maria Höfl-Riesch in der "NDR Talk Show" über den Zauber von Skigymnastik, Motivationstricks und eine ideale Ernährungsweise, um das Beste aus sich herauszuholen. Jan Becker, Hypnotiseur Jan Becker ist Deutschlands bekanntester Hypnotiseur, er ist Bestsellerautor und ausgebildeter Hypnosetrainer. Aber er ist auch ein begnadeter Entertainer. Auf seinen Tourneen begeistert er seit vielen Jahren Tausende Menschen für die Kunst der Hypnose. In seinem neuesten Buch "Du kannst schlank sein, wenn du willst. Mit Selbsthypnose zum Wunschgewicht" , gibt er denen, die über die Weihnachtsfeiertage zu viel gegessen haben und nun mit Schrecken auf die Waage blicken, Tipps, wie man im neuen Jahr nachhaltig abnehmen kann, ohne Frust und komplizierte Diäten. Robert Kreis, Entertainer Robert Kreis war einer der ersten Künstler, der die 1920er- und 1930er-Jahre wieder auf die Bühne brachte. Mit Menjoubärtchen, Pomade im Haar und stilechtem Frack tritt er auf. Auch privat liebt er das Lebensgefühl und die Musik dieser Zeit. Robert Kreis ist ein Meister der Unterhaltung, aber er hat auch eine Mission: Er will das vergessene jüdische Kulturgut der Weimarer Zeit aufrecht erhalten. Auch in seinem aktuellen Programm "Großstadtfieber!" präsentiert er seinem Publikum Juwelen und Raritäten aus dem Berlin der Goldenen Zwanziger. Das Motto des Abends: "Anderen ist die Landluft lieber. Ich bevorzuge Großstadtfieber!" Seit 2008 lebt der niederländische Entertainer in Berlin. Rainhard Fendrich, Liedermacher und Schauspieler Rainhard Fendrich ist seit über 35 Jahren einer der bekanntesten und erfolgreichsten Liedermacher Österreichs und gilt als einer der Väter des "Austro-Pops". Und natürlich sind auch in Deutschland seine Hits wie "Macho Macho" oder "Es lebe der Sport" immer noch Partyknüller. Auf seinem aktuellen Album "Schwarzoderweiß" finden sich heitere, leichte, aber auch besinnliche Stücke. Ab Februar 2017 wird er seine alten Hits und seine neuen Songs auf einer großen Deutschlandtournee präsentieren. In der "NDR Talk Show" wird er in der Runde begleitet von zwei Musikern einen Song aus seinem aktuellen Album singen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Hubertus Meyer-Burckhardt, Hubertus Meyer-Burckhardt, Barbara Schöneberger Gäste: Gäste: Jürgen Tarrach (Schauspieler), Maria Höfl-Riesch (Skirennläuferin), Monika Baumgartner (Schauspielerin), Hendrik Duryn (Schauspieler), Jan Becker (Hypnotiseur), Robert Kreis (Entertainer), Janni Hönscheid (Surferin), Peer Kusmagk (Moderator) Originaltitel: NDR Talk Show Regie: Bernd Diekmann/Nicole Kraut/Ralf Kilian/Ralf Hottum/Sebastian Fuchs

