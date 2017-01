Hessen 08:30 bis 09:20 Reportage Elefant, Tiger & Co. Geschichten aus dem Leipziger Zoo - Wasserwelten Wasserwelten D 2012 2017-01-09 05:05 Untertitel Live TV Merken "Stumm wie ein Fisch", so heißt es sprichwörtlich. Doch seit einiger Zeit hört man davon, dass Barsche unter Wasser brummen, Makrelen rattern und Seepferdchen sogar knacken. Lothar Dudek, seit Jahrzehnten im Aquarium aktiv, hat zwar schon viel mit seinen Schützlingen gesprochen, jedoch nie eine Antwort vernommen. Nun möchte er endlich herausfinden, was Fische zu erzählen haben. Ein hochsensibles Unterwasser-Mikrofon soll das Unerhörte hörbar machen. Werden die Fische dem Fisch-Flüsterer was flüstern? Die Riesenotter-Babys sind heute ausnahmsweise mal nicht in ihrem Element: Schwimmen verboten. Stattdessen sitzen sie hinter den Kulissen und warten auf den Tierarzt des Leipziger Zoos. Zum ersten Mal seit ihrer Geburt vor drei Monaten kommt Doktor Bernhardt. Er muss eine lebenswichtige Impfung vornehmen - eigentlich nur ein kleiner Pieks, doch für die Babys eine riesige Aufregung. Wie werden die Kleinen die Impfung überstehen? Der Seebärennachwuchs wächst und gedeiht. Doch ausgelernt haben die Kleinen noch lange nicht. Anita Färber kommt mit frischem Fisch. Den bekommen die Seebären nicht bequem aus der Hand, sie sollen ihn unter Wasser erjagen. Für erwachsene Seebären kein Problem. Und für den Nachwuchs? Ein Kinderspiel - oder bleiben die Kleinsten heute hungrig? Auch für den Nashornnachwuchs beginnt der Ernst des Lebens. Das kleine Mädchen soll lernen, regelmäßig ein Bad zu nehmen. Frank Meyer muss sie an das kühle Nass gewöhnen. Das dient nicht nur der Hautpflege, sondern ist auch Teil eines regelmäßigen medizinischen Trainings. Ist Nashörnchen wirklich eine Wasserratte, oder bleibt sie doch lieber auf dem Trockenen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Elefant, Tiger & Co.