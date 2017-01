Animal Planet 01:20 bis 02:05 Dokumentation Whale Wars - Krieg den Walfängern! Desaster auf offener See USA 2010 Merken Umweltaktivist Paul Watson und seine Leute von "Sea Shepherd" wollen den japanischen Walfängern nachhaltig ins Handwerk pfuschen. Ihr Hauptziel: Die "Nisshin Maru" außer Gefecht zu setzen. Mit ihren Booten versuchen die Tierschützer die Gleitbahn des Fabrikschiffes zu blockieren, so dass die Japaner die getöteten Meeresriesen nicht an Deck ziehen können. Dadurch entstehen ihnen große finanzielle Verluste, denn das Walfleisch verdirbt, wenn es nicht sofort verarbeitet wird. Doch diesmal geht ein Teil der japanischen Flotte zum Gegenangriff über. Ein Sichtungsschiff nimmt Kurs auf die "Ady Gil" und versucht, den Trimaran der Umweltschützer zu rammen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Whale Wars Musik: David Vanacore