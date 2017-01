Animal Planet 22:25 bis 23:10 Dokumentation Der Tierangriff - Geschichten vom Überleben USA 2009 Merken Über 100.000 Menschen sterben jedes Jahr an den Folgen von Tierangriffen oder Giftbissen. Doch so sehr diese Zahl erschrecken mag: Es gibt auch Fälle, bei denen Menschen aus lebensbedrohlichen Situationen mit gefährlichen Tieren mit knapper Not entkommen sind. Welche Umstände entscheiden im Extremfall über Leben und Tod? Welche Tiere sind besonders gefährlich und wie sollte man auf eine Attacke reagieren? "Der Tierangriff - Geschichten vom Überleben" dokumentiert außergewöhnliche Begegnungen zwischen Mensch und Tier, die uns auf teilweise schockierende Weise vor Augen führen, dass die Natur nicht immer nach unserer Pfeife tanzt. Vom Angriff eines Eisbären über lebensbedrohliche Begegnungen mit einem Nilpferd bis hin zum Biss gefährlicher Giftschlangen - Die Dokumentar-Serie zeigt packende Bilder, analysiert reale Fälle, gibt wichtige Survival-Tipps und klärt über wissenschaftliche Hintergründe auf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: I'm Alive