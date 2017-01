Animal Planet 18:45 bis 19:30 Dokusoap Die Wildlife-Cops Haftbefehl CDN 2015 Merken Sergeant Brian Fulton und seine Kollegen erwischen bei einer Routinekontrolle am Columbia River einen Hobby-Fischer ohne gültigen Angelschein. Doch wie sich schnell herausstellt, ist dies nicht das einzige Vergehen des Umweltsünders. Denn offenbar liegen gegen den Mann zwei Haftbefehle wegen Drogenbesitz vor. Deshalb nehmen die "Wildlife-Cops" den Verdächtigen umgehend fest. In South Bend wurde unterdessen ein Bär von einem Auto angefahren. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Rugged Justice