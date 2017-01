Animal Planet 12:40 bis 13:25 Dokumentation Die Tierärzte von Houston Nachhilfe USA 2016 Merken Im Tierkrankenhaus von Houston spielen sich täglich kleine - und manchmal auch große - Dramen ab. Gut, dass die Veterinäre Diarra Blue, Aubrey Ross und Mike Lavigne ein eingespieltes Team sind und selbst in scheinbar ausweglosen Situationen einen kühlen Kopf bewahren. Doch der Anblick von schwer verletzten Haustieren geht selbst erfahrenen Ärzten oft ans Herz. So wie in dieser Folge: Dr. Ross versucht mit allen Mitteln die Pfote eines Kaninchens zu retten - der Grund für die Verletzung ist ein Hundebiss. Unterdessen kämpft Dr. Lavigne verzweifelt um das Leben eines altersschwachen Hundes. Diagnose: Krebs! Fröhlicher geht es dagegen beim Welpen-Training zu. Wer ist der beste Nachhilfelehrer? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Vet Life