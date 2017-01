Animal Planet 11:10 bis 11:55 Dokumentation Die Monster-Jäger - Bestien auf der Spur Der Wolfsmensch von Kentucky USA 2013 Merken In Hazel Green, Kentucky, geht die Legende vom "Wolfsmenschen" um, einem zwei Meter großen und rund 230 Kilo schweren Monster, welches sich auf zwei Beinen fortbewegt. Augenzeugen beschreiben die Furcht einflößende Kreatur als eine Kreuzung aus Bär und Gorilla. Andere Berichte erinnern dagegen eher an einen Werwolf. Versteckt sich in den stillgelegten Silberminen in der Region eine blutrünstige Bestie? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mountain Monsters