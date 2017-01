Animal Planet 05:05 bis 05:50 Dokumentation Die Baumhaus-Profis Garten-Bungalow USA 2013 Merken Ein Gästehaus in der Baumkrone? Warum nicht, wenn es den Komfort eines schicken Apartments bietet. In dieser Episode konstruieren Pete Nelson und seine Handwerker ein Baumhaus für eine siebenköpfige Familie aus Oregon. Tochter Hope benötigt ein eigenes Zimmer, wenn sie vom College zu Besuch kommt. Die junge Dame wird demnächst in einem coolen Baumhaus mit Kühlschrank und Mikrowelle residieren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Treehouse Masters

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 530 Min. Untraceable

Thriller

RTL II 04:05 bis 06:10

Seit 105 Min. Tennis

Tennis

Eurosport 04:30 bis 08:30

Seit 80 Min. In Plain Sight

Krimiserie

kabel eins 04:40 bis 06:15

Seit 70 Min.