Disney Cinemagic 20:15 bis 22:05 Komödie Die Braut, die sich nicht traut USA 1999 Dolby 16:9 HDTV Im Mittelpunkt dieser Geschichte steht Ike Graham, ein erfolgreicher Zeitungskolumnist aus New York. Eines Tages erfährt er von Maggie Carpenter, einer Kleinstadt-Schönheit, die bereits dreimal heiraten wollte, dreimal aber während der Trauung davonrannte. Ike, ein Großstadt-Zyniker, macht daraus eine bissige Glosse, die Maggie nicht verborgen bleibt. Maggie verlangt eine Gegendarstellung und sorgt damit für Ikes Rausschmiss. Nun will dieser Rache, fährt hinaus nach Hale, Maggies Heimatstädtchen in Maryland, wo er prompt erfährt, dass sie ein viertes Mal vor den Altar treten will. Wenn Maggie auch diesmal davonrennt, hätte er nicht nur eine wunderbare Geschichte, sondern wäre auch rehabilitiert. Doch natürlich geschieht, was geschehen muss und sehr bald erliegt Ike den Reizen Maggies. Bis zum unvermeidlichen Happy End aber ist es noch ein langer und witziger Weg. Schließlich steht vorher noch eine Hochzeit auf dem Programm. Oder etwa nicht? Schauspieler: Julia Roberts (Maggie Carpenter) Richard Gere (Ike Graham) Joan Cusack (Peggy Flemming) Hector Elizondo (Fisher) Rita Wilson (Ellie Graham) Paul Dooley (Walter Carpenter) Christopher Meloni (Coach Bob Kelly) Originaltitel: Runaway Bride Regie: Garry Marshall Drehbuch: Josann McGibbon, Sara Parriott Musik: James Newton Howard