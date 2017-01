sixx 02:25 bis 03:10 Dokumentation Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur Pass auf, was du sagst! USA 2011 16:9 HDTV Merken Auf dem Heimweg von der High School wird J.L. Jackson erschossen. Der 14-Jährige war mit Freunden im Auto unterwegs, als auf den Wagen gefeuert wurde. Für Joe Kenda ist es keine einfache Ermittlung. Offenbar war es in der Schule zu einem Streit mit einer anderen Gruppe gekommen ... Hat das etwas mit der blutigen Tat zu tun? Oder hatte es der Täter gar nicht auf ein spezielles Opfer abgesehen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Carl Marino (Lt. Joe Kenda) Originaltitel: Homicide Hunter Altersempfehlung: ab 16

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 360 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:25 bis 05:00

Seit 155 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 90 Min. Ohne Limit

Thriller

RTL II 01:35 bis 03:10

Seit 85 Min.