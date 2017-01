sixx 17:25 bis 18:20 Dokusoap Fixer Upper - Umbauen, einrichten, einziehen! Ein Paradies in Castle Heights USA 2013 16:9 HDTV Merken Lacy und Doug finden ein günstiges Haus in der vornehmen Gegend Castle Heights. In nur einem Monat ist die Immobilie dank Joannas und Chips Arbeit kaum wiederzuerkennen - ganz zu schweigen von dem großen Garten, den man nun als Paradies bezeichnen kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Chip Gaines, Joanna Gaines Originaltitel: Fixer Upper