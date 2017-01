sixx 10:10 bis 10:45 Dokusoap Mein perfektes Hochzeitskleid! - Atlanta When Push Turns to Shove USA 2010 16:9 HDTV Merken Mütter können bei der Auswahl des richtigen Kleides eine große Stütze, aber auch furchtbare Nervensägen sein. Die drei heutigen Bräute gehen das Risiko ein: Renes Mutter hat unerfüllbare Ansprüche an das Hochzeitskleid und Nnenna kapituliert vor der Beharrlichkeit ihrer Mama. Elizabeth steht hingegen kurz vor einer Panikattacke - kurz vor dem Hochzeitstermin stellt sie fest, dass ihr das Kleid so gar nicht gefällt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Monte Durham (Himself - Fashion Director) Originaltitel: Say Yes to the Dress: Atlanta

