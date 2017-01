kabel1 classics 05:15 bis 06:45 Komödie Trau keinem über 30 GB 1968 20 40 60 80 100 Merken Rupert Street wird in sechs Wochen 30 - und das erfüllt ihn mit Panik. Zwei Ziele wollte er bis zu diesem Datum nämlich erreicht haben: Zum einen den heiligen Stand der Ehe, zum anderen die Vollendung seines Musicals. Beides scheint jedoch in weiter Ferne. Zwar wäre Nachbarin Louise eine äußerst reizvolle Heiratskandidatin, doch leider hat sie einen Freund. Und Ruperts Agent betont, dass Rupert noch sehr an seiner Komposition arbeiten muss, wenn sie zur Aufführung kommen soll ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dudley Moore (Rupert Street) Eddie Foy jr. (Oscar) Suzy Kendall (Louise Hammond) John Bird (Herberd Greenslade) Duncan Macrae (Jock McCue) Patricia Routledge (Mrs. Wooley) Peter Bayliss (Victor) Originaltitel: 30 Is a Dangerous Age, Cynthia Regie: Joseph McGrath Drehbuch: Dudley Moore, John Wells, Joseph McGrath Kamera: Billy Williams Musik: Dudley Moore

