ARD alpha 14:40 bis 15:05 Mysteryserie Fluch des Falken Folge: 102 Jagd nach Yakor D 2015 16:9 Während Tobias eine Abschiedsnachricht auf seinen MP3-Player spricht, erkennen die Freunde und Balos, dass der Falke sich mitteilen kann. Silvana nimmt Alma gefangen, um Yakor zurück zu bekommen und Tobias kann nicht verhindern, dass sie es öffnet. Im Schloss ahnen die Freunde die Gefahr als das laute Schattenflüstern plötzlich verstummt. Balos sieht keinen anderen Ausweg: Er steigt in den Portikus, um Silvana aufzuhalten. Da hat Anna eine Vision: Balos wird diesen Kampf nicht überleben. Auf dem Heimweg von einer Klassenfahrt stranden sechs Teenager in einem Wald. Jeder Versuch, den Wald zu verlassen und nach Hause zurückzukehren, endet immer gleich: an ihrem Bus. Nach und nach wird den Schülern bewusst, dass sie auf unerklärliche Weise gefangen sind in einer Parallelwelt, losgelöst von Raum und Zeit. Abgeschieden von der Außenwelt machen sie sich auf die Suche nach dem Rätsel des mysteriösen Waldes. Fern von Schulalltag und Eltern erfahren sie dabei Freundschaft, Konkurrenz, Liebe und Zusammenhalt, denn nur gemeinsam können sie den "Fluch des Falken" lösen. Originaltitel: Fluch des Falken