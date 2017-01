ARD alpha 11:30 bis 12:00 Comedyserie Blackadder Goes Forth Folge: 19 Captain Cook GB 1989 2017-01-08 21:50 16:9 Wieder da Live TV Merken Hauptmann Black Adder, Lieutnant Colthurst St. Barley und der Gefreite Baldrick sind zu einem "ménage à trois" im Schützengraben verdammt. Dieser Weltkrieg ist nicht nach Black Adders Geschmack und sein einziger Gedanke ist, wie er da herauskommen kann. Doch General Melchett und sein Hauptmann Darling wissen dies zu verhindern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rowan Atkinson (Captain Edmund Blackadder) Tony Robinson (Soldat Baldrick) Hugh Laurie (Leutnant George Colthurst St. Barleigh) Cecil Hogmanay Melchett (General Sir Anthony) Stephen Fry (General Sir Anthony Cecil Hogmanay Melchett) Tim McInnerny (Captain Kevin Darling) Originaltitel: Blackadder Goes Forth Regie: Richard Boden Drehbuch: Richard Curtis, Ben Elton