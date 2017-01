ARD alpha 07:15 bis 07:30 Magazin Anschi, Karl-Heinz & Co. Ein himmlisches Magazin D 16:9 Live TV Merken Der Tag nach Silvester. Der erste Tag im neuen Jahr. Dieser Tag ist immer der Beginn von etwas Neuem. Das alte Jahr, mit den alten Gewohnheiten liegt zurück - das neue Jahr mit den neuen Vorsätzen kann beginnen. Doch Anschi und Karl-Heinz haben verschiedene Ansichten über ihre Neujahrsvorsätze... Während Anschi sich feste Ziele steckt, was sie im neuen Jahr verändern möchte, versteht Karl-Heinz die Welt nicht mehr. Auch Verena und Fabian beobachten gespannt, wie ihr Vater und Pfarrer Schießler sich bemühen, ihre neuen Vorsätze umzusetzen. Sie stellen fest, dass bei solch großen Herausforderungen alltägliche Dinge auf der Strecke bleiben. Schlussendlich findet sogar Karl-Heinz Vorsätze ein bisschen sinnvoll... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Anschi, Karl-Heinz & Co.