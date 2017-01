Niederlande 1 09:50 bis 10:30 Sonstiges VPRO Boeken René van Stipriaan, Jan van Mersbergen NL 2016 HDTV Merken René van Stipriaan schreef 'Lof der botheid. Hoe de Hollanders hun naïviteit verloren'. Eeuwenlang stonden Hollanders bekend om hun ongepolijste gedrag. Dat veranderde omstreeks 1500 onder aanvoering van Erasmus, die niet alleen geleerd en scherpzinnig was, maar ook tot navolging inspireerde. Hollanders begonnen hun culturele inhaalrace, die uiteindelijk uitmondde in de Gouden Eeuw, waarin de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden zich voor heel even het middelpunt van de wereld mocht wanen. "Lof der botheid" toont hoe deze culturele emancipatie precies verliep. Zo ontstaat een verrassend beeld van een trotse en speelse cultuur, die haar rauwe en botte kantjes overigens nooit helemáál zou verliezen. Ook te gast Jan van Mersbergen. Hij spreekt over 'De Ruiter', een roman waarin een meisje zich aangetrokken voelt tot een gewelddadige bendeleider die meisjes als inwisselbaar ziet. Als het gevaar te groot wordt vertrekt het meisje naar haar grootvader, die sinds het verlies van zijn vrouw een teruggetrokken leven leidt in een polder buiten de stad. De natuur blijft hem niettemin confronteren met wat hij achter zich had willen laten: leven en dood liggen ook hier op het platteland dicht bij elkaar. Met het noodgedwongen verblijf van zijn kleindochter botsen niet alleen twee generaties, maar ook heden en verleden, stad en land, mens en natuur. In Google-Kalender eintragen Moderation: Jeroen van Kan Originaltitel: Boeken

