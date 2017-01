MDR 02:15 bis 03:50 Komödie Zu scharf, um wahr zu sein USA 2010 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Der Mittzwanziger Kirk gehört nicht zu jener Sorte Männer, denen die Frauen zufliegen: schüchtern, schmächtig und wenig selbstbewusst, wird er sogar von seiner eigenen Familie wie eine Witzfigur behandelt. Daher kann er sein Glück kaum fassen, als er eines Tages die äußerst attraktive Molly kennenlernt - und diese sich prompt in ihn verliebt. Das Beziehungsglück der beiden könnte perfekt sein - wenn da nicht Kirks leicht vertrottelte Kumpels und seine missgünstige Familie wären. Es gibt Typen, denen scheint im Leben immer alles zuzufliegen: Erfolg, Geld, Frauen. Und dann gibt es Typen wie Kirk (Jay Baruchel). Er ist Mitte zwanzig, schüchtern, unsportlich und hat einen miesen Job als Sicherheitsbeamter am Flughafen von Pittsburgh. Kirk sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus, aber sein mangelndes Selbstvertrauen lässt ihn wie einen hoffnungslosen Loser wirken. Seine Freundin Marnie (Lindsay Sloane) hat ihn kürzlich verlassen, und obwohl er froh sein müsste, die egoistische Zicke endlich los zu sein, versinkt er in Herzschmerz. Aus dem Weg gehen kann er ihr leider nicht, denn Marnie pflegt nach wie vor engen Kontakt zu Kirks Familie - auch mit neuem Lover an ihrer Seite, was Kirks Eltern (Debra Jo Rupp, Adam LeFevre) und sein Bruder Dylan (Kyle Bornheimer) nicht im geringsten irritiert, lassen sie doch ohnehin keine Gelegenheit aus, um den armen Kerl zu demütigen. Angesichts dieser Tiefschläge kann Kirk sein Glück kaum fassen, als er am Flughafen zufällig Molly (Alice Eve) kennenlernt: Sie ist charmant, warmherzig, sieht umwerfend gut aus - und scheint echtes Interesse an ihm zu haben. Bald werden die beiden ein glückliches Paar, was nicht nur Mollys beste Freundin Patty (Krysten Ritter) überrascht. Weder Kirks Kumpels, allen voran der selbstgefällige Stainer (T. J. Miller), noch seine neidische Sippschaft können glauben, dass sich eine Traumfrau wie Molly wirklich in Kirk verlieben könnte. Als größtes Hindernis auf dem Weg zum dauerhaften Glück erweist sich aber nicht sein boshafter Bruder oder Mollys gut aussehender Exfreund, sondern Kirk selbst: Mit seiner linkischen Art stolpert er von einem Fettnapf in den nächsten und stößt Molly in einer wichtigen Situation vor den Kopf. Die romantische Komödie des britischen Regisseurs Jim Field Smith findet eine gelungene Balance aus feinsinnigem Humor und deftigen Gags. Pointiert gezeichnete Charaktere und clevere Dialoge heben den Film von ähnlichen Kinokomödien ab. "Zu scharf, um wahr zu sein" hat, so schrieb der "Rolling Stone", "das Herz am rechten Fleck". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jay Baruchel (Kirk) Alice Eve (Molly) T.J. Miller (Stainer) Mike Vogel (Jack) Nate Torrence (Devon) Lindsay Sloane (Marrie) Kyle Bornheimer (Dylan) Originaltitel: She's Out of My League Regie: Jim Field Smith Drehbuch: Sean Anders, John Morris Altersempfehlung: ab 12

