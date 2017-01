MDR 23:15 bis 00:45 Krimi Tatort Fürstenschüler D 1998 Stereo Untertitel 20 40 60 80 100 Merken Die Kommissare Ehrlicher und Kain werden nach Grimma gerufen. Aus der Mulde, direkt am Flussufer der Fürstenschule wurde ein Mädchen, Kerstin, tot aus dem Wasser geborgen. Ertrunken, so lautet die erste Diagnose. Doch dann ergibt die Obduktion, dass die Schülerin durch einen Schlag auf den Kopf bereits bewusstlos gewesen sein muss, bevor sie ins Wasser fiel. Zudem war sie in der siebenten Woche schwanger. Der Vater des Babys ist unbekannt. Als Ehrlicher und Kain für alle Jungen und männlichen Lehrer des Internats einen Bluttest anordnen, bricht in dem ehrwürdigen Gemäuer Panik aus. Direktor Hermann und seine Frau Katrin, auch Lehrerin an dem Gymnasium, bitten um diskrete Ermittlungen - schließlich geht es um den guten Ruf der Schule. Kain hört sich unter den Schülern um und spürt im Gespräch mit Kerstins Zimmergenossin Anke, dass sie nicht die Wahrheit über den letzten Abend mit der nun toten Freundin sagt. Gideon, Kerstins Bruder, schweigt zunächst. Doch immer öfter streitet und prügelt er sich, selbst in der Gegenwart der Polizisten, mit dem Mädchenschwarm Frank und beschuldigt ihn sogar des Mordes. Ehrlicher und Kain stoßen auf ein Netz aus Eifersucht und heimlichen Liebschaften. Sie hoffen auf den DNA-Test, der ihnen Aufschluss über den tatsächlichen Vater von Kerstins Baby geben könnte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Sodann (Hauptkommissar Bruno Ehrlicher) Bernd-Michael Lade (Hauptkommissar Kain) Gerd Silberbauer (Schuldirektor Hermann) Anke Sevenich (Katrin Hermann) Nils Nelleßen (Frank) Matthias Koeberlin (Gideon) Alexandra Maria Lara (Kerstin) Originaltitel: Tatort Regie: Frank Strecker Drehbuch: Stefan Kolditz Kamera: Peter Ambach Musik: Paul Vincent Gunia